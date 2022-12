Nuovo stadio di Milano: il Comune chiede a Milan e Inter un aumento della capienza

MilanNews.it

Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato nei giorni scorsi l'ordine del giorno per richiedere a Milan e Inter alcune modifiche rispetto al progetto originario dello stadio, dopo il dibattito pubblico. In particolare ciò che viene chiesto è un aumento della capienza almeno a 70.000 posti per evitare un aumento drastico dei biglietti. Le società però sono consapevoli che elevare il numero dei posti, eleverebbe di almeno 100 milioni anche quello dei costi. Per questo motivo Milan e Inter stanno studiando bene questa situazione. A riportarlo è Tuttosport.