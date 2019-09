Nuovo stadio, ecco i due progetti ancora in corsa

Sono due i progetti ancora in corsa per il nuovo stadio di Milan e Inter, cioè quello dello studio americano Populous, che sembra favorito, e quello dello studio italo-americano Cmr-Sportium: come spiega il Corriere della Sera, secondo le indiscrezioni che sono uscite, il primo prevede una struttura rettangolare ricoperta da guglie di vetro che grazie a un gioco di luci richiamano le guglie del Duomo, mentre il secondo prevede ovale in cui si intravedono due anelli che si intersecano a simboleggiare la volontà delle due squadre di portare avanti un progetto comune.