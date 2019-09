Nuovo stadio: ecco perchè San Siro non verrà ristrutturato

Dal sito ufficiale del nuovo stadio (nuovostadiomilano.com), si prova a rispondere ad alcune delle domande più frequenti in questo momento storico per la costruzione del nuovo impianto.

Perchè non ristrutturare lo stadio San Siro?

Il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” che i Club hanno presentato all’Amministrazione Comunale di Milano prende le mosse proprio da un'attenta analisi dell'ipotesi di ristrutturazione del Meazza, dalla quale è emerso un quadro non soddisfacente. La sua struttura, che ha subìto nella sua storia molti interventi ed è vincolata a est da confini non dilatabili, dovrebbe essere oggetto di una trasformazione radicale, che la renderebbe irriconoscibile senza peraltro riuscire a soddisfare appieno gli standard internazionali di capienza, accessibilità, sostenibilità. Tutto questo dovendo prevedere una difficile convivenza fra attività sportiva e cantiere di ristrutturazione, con ricadute pesanti in termini di sicurezza, tempistiche dilatate, diseconomie. Di qui la scelta di realizzare un nuovo San Siro.