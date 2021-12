Nuovo stadio, Gazidis: "L'annuncio è nell'aria, sarà meraviglioso. Diventerà un simbolo della città"

"È l’unica via per stare al passo con le migliori leghe del mondo. Non c’è altra via e non c’è più tempo da perdere. Se abbiamo scelto tra la Cattedrale e gli Anelli? Ci siamo quasi, devono essere definiti i dettagli ma l’annuncio è nell’aria. Sarà uno stadio meraviglioso e rivoluzionario, dentro una grande area verde, di oltre 50mila metri quadri, che diventerà una delle zone più belle e vivibili di Milano. sarà rapidamente un simbolo della città". Queste le parole di Ivan Gazidis, rilasciate in una lunga intervista a Sportweek, sul nuovo stadio Milano.