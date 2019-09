Nuovo stadio, il nodo principale è quello delle volumetrie

A breve, Milan e Inter incontreranno nuovamente il sindaco Sala per discutere del nuovo stadio che sostituirà il vecchio San Siro. Come riporta l’edizione di Milano del Corriere della Sera, è molto probabile che durante l’incontro si affronti anche un altro tema che divide Palazzo Marino e le società. Il nodo principale legato alla realizzazione del nuovo impianto è infatti quello delle volumetrie. Il Pgt prevede per la zona di San Siro un indice dello 0,35. La legge sugli stadi che le due squadre hanno scelto di utilizzare per il loro investimento complessivo da 1,2 miliardi di euro ne consente il doppio.