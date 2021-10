Nuovo stadio, l'intesa sulle volumetrie sblocca la situazione: i dettagli

Svolta importante oggi per quanto riguarda la vicenda del nuovo stadio di Milan e Inter. L'incontro di questa mattina in Comune a Milano, infatti, ha prodotto un 'compromesso' che ha messo d'accordo tutte le parti: verranno tagliate le volumetrie degli edifici attorno allo stadio, si torna ai limiti del Pgt per hotel, uffici e centro commerciale.

Come riportato dal Corriere della Sera, per quanto riguarda gli indici volumetrici "si era partiti da 0,63, poi si è scesi a 0,51, ma il Pgt per quell’area prevede un indice volumetrico di 0,35. Il tema della riduzione delle volumetrie per quanto riguarda i due distretti (Multifunzionale e Sport & Entertainment) è il punto su cui si è sbloccata la trattativa tra il Comune e le due squadre. La quota dell’indice di edificabilità territoriale eccedente a quella prevista dal Pgt, pari a 0,16, equivaleva a una superficie lorda di 46.679,40 metri quadrati in più. Nell’ultimo studio di fattibilità, presentato a fine 2020, le due squadre avevano giustificato il surplus di volumi con la necessità di far quadrare i conti dell’intera operazione, un investimento complessivo di 1,2 miliardi di euro. Ora si torna ai valori del Pgt: 0,35. E così si può partire con l’operazione stadio".