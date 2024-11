Nuovo stadio Milan a San Donato: chiusi i termini per le osservazioni sulla valutazione ambientale

vedi letture

Come riporta Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), sono scaduti ieri i termini per presentare le osservazioni sul tema ambientale, attraverso la cosiddetta Conferenza di Valutazione, in merito al progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato. Entra dunque nel vivo la fase di valutazione ambientale dopo che a metà ottobre il Comune di San Donato aveva pubblicato sul portale regionale SIVAS il documento di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla variante al Piano integrato d’intervento San Francesco.

Qualche giorno fa, intervenendo in Consiglio Comunale, il sindaco Francesco Squeri aveva dichiarato: "La segreteria tecnica ha già prodotto il documento di scoping, il primo documento di inquadramento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la cui procedura pubblica è già stata avviata. Il Comitato per l'Accordo ha condiviso il documento in termini di presa d'atto nella riunione del 14 ottobre. Questo percorso di VAS ora avviato segue i tempi stabiliti dalla normativa".