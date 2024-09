Nuovo Stadio Milan, Comazzi spiega che il progetto non può essere fermato dalla Valutazione Ambientale Strategica

L'agenzia stampa "Dire" riporta le parole di Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, che ha spiegato, all’interrogazione presentata dal consigliere di Avs Lombardia Onorio Rosati quest’oggi in Regione Lombardia, come il progetto per il nuovo stadio del Milan a San Donato non potrà essere ostacolato o fermato da nessuna Valutazione Ambientale Strategica (VAS): "I termini per la consultazione preliminare sul progetto hanno una validità ordinatoria e non perentoria", ha spiegato l'assessore.

Rosati chiedeva come mai il Comune di San Donato Milanese, ad oggi, non ha ancora pubblicato sul portale SIVAS, la documentazione relativa al progetto del nuovo stadio.