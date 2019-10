Nuovo stadio Milan e Inter: lunedì assemblea pubblica del "Comitato Progetto San Siro"

Lunedì 28 ottobre alle ore 20, presso l'Hippodrome (Piazzale dello Sport 6, Milano) è in programma un'assemblea pubblica del "Comitato Progetto San Siro" che è favorevole alla costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter e alla riqualificazione del quartiere San Siro. Ecco il volantino dell'evento: "C’è chi dice “sì”: il “COMITATO PROGETTO SAN SIRO” è favorevole alla costruzione di un nuovo STADIO quale preziosa opportunità di riqualificazione del quartiere San Siro e dell’intero MUNICIPIO 7. Un’occasione da non perdere nel rispetto dei diritti dei residenti: mantenimento della giusta distanza dello Stadio dalle case, nuovi servizi, verde e potenziamento della viabilità con il prolungamento della linea M5 fino a Settimo Milanese e il sottopasso Patroclo sino alle tangenziali. Auspichiamo che il progetto dia l’avvio a un’operazione di trasformazione urbana di alto livello, come è stato per Citylife. Intervenite numerosi, saranno presenti anche Consiglieri Comunali".