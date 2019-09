Nuovo stadio Milan e Inter, slitta la presentazione dei progetti

Stando a quanto riporta l'edizione odierna de "Il Corriere della Sera" non sarà più il 24 settembre il giorno della presentazione ufficiale dei progetti del nuovo stadio di Inter e Milan, ma dovrebbe essere stato rimandato a venerdì 27 settembre. Inoltre, in settimana, ci saranno delle riunioni fra le commissioni consiliari che saranno utili per definire se il nuovo stadio potrà essere considerato o meno come "opera di pubblico interesse per la città".