Nuovo stadio, nodo sulla capienza ma Scaroni rassicura

Il tema del nuovo stadio di Milan e Inter tiene banco più che mai, specialmente dopo che in settimana ha avuto avvio il dibattito pubblico coordinato dal Comune di Milano. Uno dei principali nodi della vicenda è la capienza del nuovo impianto che, secondo le intenzioni del club, sarebbe minore rispetto a quella dell'attuale stadio di San Siro. Per questo motivo il presidente del Milan Paolo Scaroni ha voluto calmare un po' le acque: "Non abbiamo ancora deciso niente, stiamo riflettendo su una capienza tra i sessanta e i settantamila posti. Quello che per noi è punto fermo è che vogliamo fare due anelli e non tre, per varie ragioni, in particolare per il fatto che dal terzo anello non si vedono bene le partite. Siamo in una fase di ragionamento e siamo incoraggiati nelle nostre scelte dal fatto che lo stadio in questa stagione è più pieno del solito". Lo riporta il Corriere dello Sport.