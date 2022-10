Nuovo stadio, oggi un nuovo incontro per il dibattito pubblico: rapporto pubblico-privato e sostenibilità economica dell’intervento

MilanNews.it

E' in programma oggi pomeriggio alle 17, presso la sala delle conferenze di Palazzo Reale a Milano, un nuovo incontro in merito al dibattito pubblico per il nuovo stadio che Milan e Inter vorrebbero costruire insieme al posto dell'attuale San Siro. Il titolo dell'incontro odierno è "Stadio Milano: rapporto pubblico-privato e sostenibilità economica dell’intervento".