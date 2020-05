Nuovo stadio, San Siro può essere abbattuto ma Milan e Inter non ne approfitteranno

Il progetto iniziale di Milan e Inter prevedeva l'abbattimento di San Siro, ma dopo la richiesta del Comune di tenere in piedi almeno una parte del vecchio stadio, i due club hanno presentato nei giorni scorsi un nuovo progetto che prevede appunto la parziale rifunzionalizzazione del Meazza. Nella giornata di ieri, è arrivata la comuniziona della Soprintendenza che ha spiegato che non esistono vincoli di interesse culturale su San Siro, che può quindi essere abbattuto senza particolari problemi. Nonostante questo, Milan e Inter hanno deciso di andare avanti con l'ultimo progetto che prevede appunto di mantenere in vita alcune parti del vecchio stadio. Lo riferisce oggi il Corriere di Milano.