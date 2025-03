Nuovo stadio, San Siro verso la demolizione: verranno salvate una parte della Curva Sud, un pezzo di tribuna e una torre

Ieri Milan e Inter hanno consegnato al Comune di Milano un documento di circa 300 pagine per dire che sono pronte ad acquistare San Siro e le aree intorno all'attuale stadio milanese. Cosa ne sarà del Meazza? Come spiega il Corriere di Milano, si va verso la demolizione dello storico impianto: resteranno in piedi solo una parte della Curva Sud, un pezzo di tribuna e parte della torre elicoidale che dà sugli spazi dell’ex Trotto.

Nel documento, si parla anche di quanti soldi Milan e Inter sono disposti spendere per l'acquisto di San Siro e le aree limitrofe. La base di partenza è la valutazione dell'Agenzia delle Entrate, vale a dire 197,1 milioni di euro. Adesso inizia però la fase di negoziazione perchè, secondo le due società e la legge stadi, vanno per esempio detratti i costi di bonifica. Sarà un altro braccio di ferro perchè il Comune da quell’orecchio non ci sente proprio.