Nuovo stadio, tutto fermo in attesa di una decisione sul vincolo. Sesto sullo sfondo

MilanNews.it

Il Corriere della Sera, edizione di Milan, oggi affronta il tema del nuovo stadio per cui Milan e Inter hanno presentato il progetto da tempo ormai immemore. Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha parlato qualche giorno fa di un vincolo relazionale da applicare al secondo anello che compirà 70 anni nel 2024. Tutto dunque risulta congelato e bloccato in attesa di capire se arriverà questo vincolo o meno con il sindaco Sala che è atteso nelle prossime settimane in Consiglio con la presentazione del progetto che dovrà essere sottoposto al voto di Giunta e del Consiglio stesso. In tutto questo immobilismo sullo sfondo rimane viva l'ipotesi di un nuovo progetto a Sesto San Giovanni.