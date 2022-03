NY Times - Sta per nascere il nuovo Fair Play Finanziario: tutte le novità

MilanNews.it

© foto di Gaetano Mocciaro

Scoop del New York Times, che nel pomeriggio ha pubblicato alcuni dettagli sul nuovo "Financial Fair Play" che la UEFA dovrebbe mettere in funzione dalle prossime stagioni.

Secondo la testata americana, che ha avuto modo di parlare con fonti familiari con l'argomento, ci saranno diverse novità.

Nulla da fare per quanto riguarda il tanto sbandierato salary cap, non si è riusciti ad arrivare ad una soluzione che mettesse tutti d'accordo. Il nuovo parametro discriminante invece si baserà sui ricavi e sul costo del personale (costo della rosa, cartellini, stipendi ecc): il costo del personale dei club impegnati nelle competizioni UEFA non potrà superare quindi il 70% del totale dei ricavi.

Per favorire la transizione verso queste nuove regole per le prossime tre stagioni il costo del personale potrà arrivare fino al 90% dei ricavi. Alcuni club particolarmente attenti, con un bilancio in attivo e che non abbiano precedentemente infranto le regole potranno avere un margine bonus di circa dieci milioni di dollari.



Ci saranno anche nuove punizioni per i club: multe, minacce di espulsione e per la prima volta la possibilità di essere retrocessi in una competizione UEFA inferiore (ad esempio dalla Champions League all'Europe League, ndr). Ci sarà anche maggiore attenzione per quanto riguarda le sponsorizzazioni gonfiate provenienti da società collegate alla proprietà del club (come è successo con PSG, City ed Inter, ndr).

Ci sarà anche un cambio di nome, da Financial Fair Play a Financial Sustainability Regulations. Le nuove regole dovrebbero essere approvate il 7 aprile previa votazione del comitato esecutivo UEFA.