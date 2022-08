Obiettivo Diallo, i suoi numeri nell'ultima stagione al PSG

MilanNews.it

Il Milan guarda con interesse ad Abdou Diallo del PSG, difensore centrale classe 1996 che all'occorrenza può giocare anche da terzino sinistro. I rossoneri cercheranno di portare in Italia il camerunense, che dispone anche di un passaporto da comunitario, in prestito con diritto di riscatto. Questi i suoi numeri nell'ultima stagione con i parigini: 16 presenze, (12 in Ligue 1, 2 in Champions League, 1 in Coppa di Francia e 1 in Supercoppa di Francia) condite da 1 assist. Ha giocato 12 volte da terzino sinistro e 4 da centrale.