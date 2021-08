Obiettivo Florenzi, i numeri del laterale nell'ultima stagione

La news di giornata è sicuramente quella che riguarda il forte interesse del Milan per Alessandro Florenzi. I contatti con la Roma sono continui e l'operazione si avvia verso chiusura con la formula del prestito con diritto di riscatto che a certe condizioni diventa obbliga. Mister Pioli è pronto ad abbracciare il nuovo rinforzo per la fascia destra, che nell'ultima stagione ha giocato parecchio durante il suo prestito al Paris Saint Germain: 36 partite, 2 gol e 1 assist in 2734 minuti totali con i francesi.