Obiettivo Jashari, Colombo: "Forse Furlani più di tanto non si vuole ancora spingere"

Il Milan cerca di far decollare il suo calciomercato dopo aver ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci e dopo aver bloccato anche Luka Modric: l'obiettivo è consegnare a mister Allegri una squadra che sia completa il prima possibile, con la stagione del Diavolo che comincerà prima rispetto alla concorrenza in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. Ne parla Monica Colombo, firma de Il Corriere della Sera, in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla situazione Jashari e sui prossimi step della trattativa col Club Brugge: "Credo la deadline di martedì, ammesso che non ci sia un ulteriore posticipo: il Milan non andrà a forzare con il giocatore anche per non inasprire gli animi. Però io credo che da un lato ci siano Allegri e Tare che spingono molto, forse Furlani, che è uomo di conti, più di tanto non si vuole ancora spingere per accontentare la richiesta di 35 milioni fissi del Club Brugge".