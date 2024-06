Obiettivo Matty Cash, i suoi numeri con la maglia dell'Aston Villa

Da qualche giorno il nome di Matty Cash è entrato prepotentemente nelle cronache di mercato rossonere. Secondo quanto viene riportato i rossoneri, e in particolare Paulo Fonseca, che verrà annunciato come nuovo tecnico giovedì, sarebbero interessati a prendere un nuovo terzino destro da affiancare a Davide Calabria. Il terzino polacco, nato e cresciuto calcisticamente in Inghilterra, è uno dei fiori all'occhiello dell'Aston Villa che quest'anno ha centrato la qualificazione in Champions League. Cash gioca nel club di Birmingham dall'estate del 2020, arrivato dal Nottingham Forest.

A livello generale, in quattro stagioni con la maglia dei Villains, Matty Cash ha giocato 142 partite, tra Premier League, coppe nazionali e Conference League, andando in gol per 9 volte e fornendo 10 assist. Nell'ultima stagione, con una Champions conquistata e l'eliminazione in semifinale di Conference, Cash ha giocato 46 partite, con 5 gol e 3 assist: di gran lunga la sua miglior annata con la maglia dell'Aston Villa.