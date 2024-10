Oddo: "​​​​​​​Parlo da calciatore: se noi mettiamo in discussione l'allenatore dopo due giornate, allora rischia di non avere più forza"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata a TMW a margine dell'evento Padel Pro Am Cup a Viareggio, Massimo Oddo si è soffermato su vari temi fra cui anche il cammino delle squadre di Serie A fino a questo momento in campionato: "Il Napoli di Conte al primo posto in Serie A? Alla base di tutto ci sono i calciatori. Il Napoli è una squadra estremamente competitiva, ci sono giocatori forti, ha perso qualche giocatore rispetto all'anno dello scudetto, ma sostanzialmente la squadra è quella, inevitabile possa stare nelle prime posizioni. Poi l'allenatore può fare tanto, ma deve essere sostenuto da una serie di fattori che fanno sì che tu possa vincere. Un allenatore da solo non fa nulla".

L'Inter è sempre la favorita nonostante la squalifica?

"E' una di quelle squadre che ha una rosa estremamente competitiva, è campione d'Italia, parte tra le favorite ma poi ci sono altre squadre con altri fattori come l'assenza di coppe del Napoli che può dare una mano".

La situazione del Milan: secondo te Fonseca ha la totale fiducia o c'è qualche perplessità?

"Ti rispondo da calciatore: se noi mettiamo in discussione l'allenatore dopo due giornate, allora rischia di non avere più forza. Leggo che vince il derby e torna in auge, perde una partita e viene rimesso in discussione. Quando un allenatore non percepisce la fiducia intorno, in primis della società, diventa un problema. La società quando fa un scelta credo la debba portare avanti con forza. Dietro alle grandi vittore, ci sono le grandi società, questa è una grande verità. La storia del calcio ci insegna poi che quando c'è stata una grande forza dietro ad un allenatore, poi quell'allenatore ha ottenuto grandi risultati".