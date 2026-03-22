Odogu esulta su Instagram dopo la vittoria contro il Torino: "Step by step!"
David Odogu, alla sua seconda presenza in Serie A ha postato così sul proprio profilo Instagram: “Step by step”.
Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Torino con un 3-2 a San Siro. I rossoneri hanno aperto le marcature con Pavlović al 36', seguito dai gol di Rabiot e Fofana nel secondo tempo. Nonostante il rigore trasformato da Vlašić per il Torino, i ragazzi di Mister Allegri hanno mantenuto il vantaggio.
IL TABELLINO
MILAN-TORINO 3-2
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (1'st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (46'st Odogu), Fofana (25'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (32'st Gimenez), Füllkrug (25'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan; Jashari. All.: Allegri.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (44'st Kulenović); Pedersen, Vlašić, Prati (18'st İlkhan), Gineitis (29'st Casadei), Obrador (44'st Nkounkou); Simeone, Zapata (18'st Adams). A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán; Anjorin, Ilić, Tameze. All.: D'Aversa.
Arbitro: Fourneau di Roma 1.
Gol: 37' Pavlović (M), 44' Simeone (T), 9'st Rabiot (M), 10'st Fofana (M), 38'st rig. Vlašić (T).
Ammoniti: 9' Tomori (M), 37'st Pavlović (M), 48'st İlkhan (T), 51'st Gimenez (M).
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