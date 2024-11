Oettle: "Casa Milan Dubai è diventato un vero punto di riferimento per tutte le nostre operazioni nella regione"

Nell'anno dei 125 anni di storia del Milan, il Club festeggia anche un altro importante traguardo: il primo anniversario di Casa Milan Dubai. L'apertura della sede rossonera a Dubai ha contribuito ad un anno di forte crescita per il Club in Medio Oriente, consolidando un percorso strategico sotto la leadership di RedBird Capital Partners. La presenza sempre più costante nella regione ha consolidato AC Milan come il Club italiano più popolare nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), e il più seguito in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

Per celebrare il primo anno di Casa Milan Dubai, ieri sera il Club ha riempito il cielo di Dubai con uno straordinario spettacolo di droni realizzato in collaborazione con Cyberdrone; una scenografia di luci e colori che hanno illuminato la città con alcuni dei simboli più rappresentativi del Club, tra cui il leggendario stemma, l'iconica maglia rossonera e il logo del 125° Anniversario.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "Il primo anniversario di Casa Milan Dubai rappresenta un momento molto importante nella storia che ci lega a questa regione, e riflette l'impegno costante di AC Milan verso i nostri tifosi e i nostri partner in Medio Oriente. Casa Milan Dubai è diventato un vero punto di riferimento per tutte le nostre operazioni nella regione. Una testimonianza della crescita globale del Club che ci ha permesso di gettare basi solide per future collaborazioni e legami in questa parte del mondo".