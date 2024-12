Oettle (CCO Milan): "Con RedBird, l'atmosfera è cambiata: dal 'dobbiamo sopravvivere' di Elliott, a 'siamo un grande club e dobbiamo essere all'altezza di questo’”

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer AC Milan di AC Milan, si è così espresso nel documento redatto dalla Harvard Business School sul Milan.

[traduzione a cura di MilanNews.it]

Gli investimenti degli americani nel calcio:

"La mentalità del calcio europeo tradizionale è molto diversa da quella degli sport americani. Si vede spesso che i proprietari americani entrano nel calcio europeo con l'ambizione di cambiare le cose in un modo che abbia senso nel mondo dello sport moderno, costruendo nuovi stadi, sistemando la situazione dei diritti televisivi e sviluppando altre attività commerciali. Ma in molti casi la burocrazia e le strutture di governance a livello di campionato complicano quegli sforzi. Ciò rende ancora più evidente la necessità di innovatori come Gerry".

Sui ricavi:

"Abbiamo tre principali flussi di entrate che possiamo controllare e che non sono direttamente legati ai risultati sportivi: primo, sponsorizzazioni e partnership; secondo, retail, merchandising e licenze; terzo, la monetizzazione delle nostre strutture, principalmente lo stadio. Sotto RedBird, l'atmosfera è cambiata rapidamente dal 'dobbiamo sopravvivere', che era il mantra sotto Elliott, a 'siamo un grande club e dobbiamo essere all'altezza di questo’.”

Sui nuovi posti a bordo campo:

“È ispirato a ciò che fanno le squadre NBA. Stiamo vendendo posti accanto alle panchine dei giocatori a un prezzo premium. I posti includono pass per accedere al campo durante il riscaldamento prima della partita, una cosa più comune nella NFL. Quando ho mostrato l’idea a Zlatan, ha detto: ‘Date a quelle persone l’accesso al campo. Voglio che possano dare il cinque ai giocatori’.”

