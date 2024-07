Oettle (CCO Milan) sul nuovo Away kit: "Orgogliosi di aver svelato la divisa sul campo dello Yankee Stadium"

vedi letture

AC Milan e PUMA hanno presentato ufficialmente oggi l’Away kit del Club per la stagione 2024/25, che fonde una raffinatezza senza tempo con un design moderno per incarnare l'essenza del Milanismo.

Il nuovo Away kit è stato svelato in anteprima ieri sera allo Yankee Stadium, durante l’amichevole che il Milan ha giocato contro il Manchester City. In un’epica prima volta per il Milan, la squadra ha indossato l’Home kit nel primo tempo e poi ha sorpreso i tifosi passando al nuovo Away kit per il secondo tempo, segnando così il suo debutto ufficiale in campo in una modalità inedita per il Club.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver svelato il nostro nuovo Away kit per la stagione 2024/25 in un modo così innovativo mostrandolo per la prima volta sul campo dello Yankee Stadium. Questa modalità testimonia la nostra volontà di spingerci sempre oltre i confini del modo in cui ci connettiamo con i nostri fans e le nostre community. Questo kit non solo rappresenta l'eleganza e l'innovazione che contraddistinguono il nostro Club, ma è anche una testimonianza del nostro impegno costante nei confronti dei nostri tifosi. La nostra partnership con PUMA ci permette di onorare la nostra ricca legacy e allo stesso tempo di restituirla attivamente alla community attraverso iniziative come il progetto 'City and Milan for Change', rafforzando i valori che definiscono il nostro Club".