Oggi comincia la Premier League: il programma della prima giornata

Ligue 1, Premier League e LaLiga. Il secondo weekend di agosto sancisce il ritorno in campo in 3 dei 5 grandi tornei europei. La prima giornata del campionato inglese vedrà subito impegnata la squadra campione in carica, il Manchester City di Pep Guardiola, attesa dalla sfida contro il Burnley del vecchio amico Kompany. Domani in campo Arsenal, Brighton e Newcastle, mentre domenica c'è subito un big match: Chelsea-Liverpool, faccia a faccia dopo il duello di mercato per Moises Caicedo. Chiuderà il programma il match di lunedì tra il Manchester United e il Wolverhampton.

Venerdì 11 agosto

Burnley-Manchester City

Sabato 12 agosto

Arsenal-Nottingham Forest

Bournemouth-West Ham

Brighton-Luton

Everton-Fulham

Sheffield United-Crystal Palace

Newcastle-Aston Villa

Domenica 13 agosto

Brentford-Tottenham

Chelsea-Liverpool

Lunedì 14 agosto

Manchester United-Wolverhampton