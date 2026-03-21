Oggi il 30° turno di Serie A entra nel vivo: anche la Juve in campo oltre al Milan

Oggi il 30° turno di Serie A entra nel vivo: anche la Juve in campo oltre al MilanMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Francesco Finulli

Oggi prosegue il 30° turno del campionato di Serie A Enilive che entra nel vivo. Ieri il Napoli ha messo pressione su tutta la concorrenza andando a vincere 0-1 a Cagliari; vittoria in trasferta anche dell'Udinese che ha piegato il Genoa con il punteggio di 0-2. Oggi arriveranno le risposte in chiave Champions League soprattutto di Milan, impegnato a San Siro alle 18 contro il Torino, e Juventus che in serata alle ore 20.45 ospiterà il Sassuolo. Alle 15 sfida salvezza tra Parma e Cremonese.

30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA

venerdì 20 marzo

ore 18.30, Cagliari-Napoli 0-1
ore 20.45, Genoa-Udinese 0-2

sabato 21 marzo

ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo

domenica 22 marzo

ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter