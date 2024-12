Oggi il derby femminile a San Siro: Milan in campo con la maglia del 125° anniversario del club, in tribuna attesi anche Ibra e Furlani

vedi letture

Oggi è una giornata speciale per il calcio femminile e in particolare per Milan e Inter: il derby di Milano in programma alle 14.30 si giocherà infatti per la prima volta a San Siro. Sulla carta sono favorite le nerazzurre che hanno dieci punti in più in classifica, ma l'allenatrice rossonera Bakker ha ribadito in settimana alle sue ragazze l’importanza dell’appuntamento perchè giocare nella Scala del Calcio è è una di quelle occasioni che può non ricapitare in carriera.

Sugli spalti di San Siro per la stracittadina milanese valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A Femminile, sono attesi anche Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani per il Milan e Beppe Marotta per l’Inter. La partita verrà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da DAZN. Il derby di andata è finito 1-1 e si giocò all’Arena Civica di Milano, altro impianto storico del capoluogo lombardo. Da segnalare che le giocatrici del Diavolo indosseranno la maglia speciale che è stata creata per festeggiare il 125° compleanno del club di via Aldo Rossi.