Con la pausa delle nazionali sono tanti gli impegni sia delle selezioni maggiori che delle U21 delle rispettive squadre. Questa sera, in particolare, l'U21 di Nicolato tornerà in campo per l'importantissima gara valevole per l'Europeo di categoria contro la Spagna. La partita inizierà alle 21 e sarà visibile su Rai 1.