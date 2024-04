Oggi Johan Cruijff avrebbe compiuto 77 anni. Il racconto di quella volta in cui giocò con il Milan

Oggi, 25 aprile, Johan Cruijff avrebbe compiuto 77 anni se non ci avesse lasciati nel 2016 a soli 69. Il leggendario calciatore ha vestito in carriera le maglie di Ajax e Barcellona, diventando allenatore di entrambe nella sua seconda carriera come tecnico. Ma se vi dicessimo che ha giocato anche per il Milan? Ebbene sì, è tutto vero: il 16 giugno 1981 si gioca il Mundialito per Club, organizzato da Silvio Berlusconi (che dovrà aspettare altri 5 anni per diventare il presidente rossonero) e trasmesso su canale 5. Il torneo non ufficiale vide partecipare sia Milan che Inter insieme a Feyenoord, Santos e Penarol.

Cruijff, in odore di trasferimento proprio al Milan, giocò i primi 45 minuti di Milan-Feyenoord con la maglia rossonera, prima di essere sostituito. Il match finì 0-0, l'olandese non impressionò per via di un'operazione agli adduttori eseguita 20 giorni prima. A fine partita lo stesso Cruijff dichiarò di aver "avuto l'onore di vestire la maglia rossonera" in quella che rimase l'unica apparizione, dato che il trasferimento non si concluse.