Oggi l'Assemblea della Lega Serie A: si discute dei diritti TV internazionali

Nel primo pomeriggio di oggi andrà in scena una nuova Assemblea della Lega Serie A che dopo aver assegnato i diritti televisivi per le prossime 5 stagioni a DAZN e Sky ora si trova davanti alla necessità di prendere una decisione in merito alla cessione dei diritti internazionali. Al centro delle discussioni c'è appunto l'assegnazione dei diritti ad alcuni paesi esteri, con la Lega che ha l'intenzione di aumentare questa parte di ricavi rispetto al passato e al presente: l'obiettivo è infatti passare dagli attuali 250 milioni di euro a circa 400 milioni, in modo da avere una redistribuzione più proficua per tutti i 20 club di Serie A.

L'appuntamento, si legge, è in videoconferenza per le 14.30 di oggi.