Oggi Milan-Inter: negli ultimi 5 derby entrambe sempre in gol

vedi letture

Pronostico Milan - Inter che ha nei nerazzurri i favoriti in questa semifinale d'andata di Coppa Italia. Ma il derby è il derby e tanto il campionato che la Supercoppa Italiana hanno dimostrato come sia possibile sovvertire i pronostici. Rossoneri che si appigliano proprio a questa competizione per restare in Europa, nerazzurri che vogliono vendicarsi dei due ko subiti in stagione nella stracittadina e per alimentare il sogno di vittoria del Triplete.

Pronostico Milan Inter, le quote

Il Milan arriva a questa semifinale dopo aver travolto il Sassuolo (6-1) e battuto in modo convincente la Roma (3-1). Ma la squadra di Sergio Conceiçao viene da una sconfitta a Napoli che ne ha minato per l'ennesima volta il morale. Milan che subisce gol da sei partite e particolarmente nelle ultime 5 gare ha incassato 9 reti. Dall'altra parte rossoneri in gol da 8 partite di fila in tutte le competizioni. Inter in semifinale superando per 2-0 Udinese e Lazio. Dall'ultima sconfitta subita contro la Juventus, datata 16 febbraio, l'Inter ha vinto 7 partite e pareggiato una. Yann Sommer ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite. Il gol da ambo le parti è quotato 1.62 da Admiralbet; 1.61 da Netbet e Betsson; 1.60 da LeoVegas; 1.58 da VinciTu.

I precedenti

Confronto numero 227 fra le due squadre col bilancio in favore dell'Inter: 85 vittorie dei nerazzurri contro le 73 del Milan. 68 i pareggi. Il pari del 2 febbraio (1-1) è il risultato più fresco, arrivato dopo due vittorie del Milan: Conceiçao ha alzato la Supercoppa in faccia ai cugini e prima Fonseca ha posto fine a un'egemonia nerazzurra che aveva visto la Beneamata vincente nei precedenti 6 derby, l'ultimo il 22 aprile che è valsa la seconda stella ai nerazzurri. Nelle ultime 5 stracittadine le due squadre hanno sempre segnato. Tra Conceiçao e Inzaghi il bilancio è di una vittoria a testa e due pareggi. Inzaghi che ha una tradizione favorevole contro il Milan: 11 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte.