Oggi niente Milanello: Allegri ha concesso un giorno libero alla squadra
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Dopo la doppia seduta di ieri, mister Massimiliano Allegri per oggi ha concesso un giorno libero alla squadra. L'appuntamento per tornare a Milanello ad allenarsi in vista di Milan-Juventus, match previsto domenica sera a San Siro, è per venerdì mattina.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 78
2. Milan 66
3. Napoli 66
4. Juventus 63
5. Como 58
6. Roma 58
7. Atalanta 54
8. Bologna 48
9. Lazio 47
10. Sassuolo 45
11. Udinese 43
12. Torino 40
13. Genoa 39
14. Parma 39
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 33
17. Cremonese 28
18. Lecce 27
19. Verona 18
20. Pisa 18
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