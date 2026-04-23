Serie A, il programma della 34^ giornata. Apre il Napoli, Milan-Juve di domenica sera
MilanNews.it
Questo il programma completo della 34esima giornata di Serie A.
VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 20.45
SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 15.00
Bologna-Roma 18.00
Verona-Lecce 20.45
DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN
LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45
Pubblicità
News
Mercato Champions: serve qualche debito. Se il Milan non conta, resta sempre dietro. Leao si rende conto di cosa è diventato?di Franco Ordine
Le più lette
1 Mercato Champions: serve qualche debito. Se il Milan non conta, resta sempre dietro. Leao si rende conto di cosa è diventato?
2 Milan su Goretzka, il tedesco è una certezza dal punto di vista fisico: quest'anno non si è mai infortunato
3 MN - Manovre di calciomercato: si avanza su Goretzka, visionato Mijnans. Si lavora anche alle cessioni
Primo Piano
MN - Manovre di calciomercato: si avanza su Goretzka, visionato Mijnans. Si lavora anche alle cessioni
Carlo PellegattiLa telefonata. Umiltà sinonimo di intelligenza. Le brioches di Allegri. Senza lilleri non si lallera
Antonio VitielloSarà di nuovo rivoluzione in attacco. Redbird cambi registro perché così non funziona.
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com