Oggi PSV-Milan, Kalulu: "Amichevole per chiudere l'anno"

Alle 18.15 di oggi pomeriggio ci sarà l'ultima uscita del Milan di Mister Pioli del 2022, con i rossoneri che affronteranno il PSV al Philips Stadion di Eindhoven. Pierre Kalulu, che è atteso da titolare al centro della difesa insieme a Fikayo Tomori, presenta la sfida su Twitter: "Matchday! Amichevole contro il PSV per chiudere l'anno".

𝙈𝙖𝙩𝙘𝙝𝙙𝙖𝙮



Friendly game against PSV to end the year ️@acmilan pic.twitter.com/jMccSApG0C