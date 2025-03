Oggi tocca a Europa e Conference League: il programma

Con gli ottavi di finale di Champions League andati definitivamente in archivio, oggi tocca alle altre due competizioni europee, la Conference League e l'Europa League, esprimere i propri verdetti e comporre le rispettive griglie dei quarti di finale. Sono tre le squadre italiane impegnate: Roma e Lazio in Europa League, partono da una situazione di un gol di vantaggio contro Athletic Bilbao e Viktoria Plzen; la Fiorentina in Conference dovrà recuperare al Franchi un gol al Panathinaikos. Il programma completo.

EUROPA LEAGUE

Ore 18.45, Olympiacos-Bodo Glimt (and. 0-3)

Ore 18.45, Athletic Bilbao-Roma (and. 1-2)

Ore 18.45, Lazio-Viktoria Plzen (and. 2-1)

Ore 18.45, Eintracht Francoforte-Ajax (and. 2-1)

Ore 21, Lione-FCSB (and. 3-1)

Ore 21, Tottenham Hotspur-AZ Alkmaar (and. 0-1)

Ore 21, Rangers-Fenerbahce (and. 3-1)

Ore 21, Manchester United-Real Sociedad (and. 1-1)

CONFERENCE LEAGUE

Ore 18.45, Djurgarden-Pafos (and. 0-1)

Ore 18.45, Lugano-NK Celje (and. 0-1)

Ore 18.45, Rapid Vienna-Borac Banja Luka (and. 1-1)

Ore 18.45, Cercle Brugge-Jagiellonia Balystok (and. 0-3)

Ore 21, Legia Varsavia-Molde (and. 2-3)

Ore 21, Chelsea-Copenhagen (and. 2-1)

Ore 21, Fiorentina-Panathinaikos (and. 2-3)

Ore 21, Guimaraes-Real Betis (and. 2-2)