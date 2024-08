Oggi ultimo giorno di calciomercato in Italia: trattative chiuse a mezzanotte

Ultimo giorno valido per i trasferimenti in entrata in Italia e anche nelle grandi leghe europee come Francia, Germania, Inghilterra, Spagna. Le trattative dovranno concretizzarsi entro le ore 24:00 di venerdì 30 agosto, per quanto riguarda la Serie A.