Okafor al lavoro per tornare in campo: sensazioni incoraggianti per il Monza

Un altro giocatore infortunato del Milan, di cui forse si sta sottovalutando troppo l'assenza, è Noah Okafor. Quando è stato chiamato in causa, sia come alternativa a Giroud che come vice Leao, lo svizzero ha mostrato buoni strappi e sprazzi incoraggianti. Eppure lo stop muscolare patito con la sua nazionale lo ha frenato nel suo processo di crescita e lo ha tolto dall'alveo delle possibilità di Stefano Pioli.

Okafor continua a lavorare a Milanello per tornare in forma e smaltire il suo problema, così da tornare presto in campo. Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, l'obiettivo per il rientro tra i convocati è già per settimana prossima. Il Milan sfiderà il Monza domenica 17 alle 12.30, nel lunch match di Serie A. Il lavoro di questa settimana farà la differenza.