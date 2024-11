Okafor delude: "Il peggiore. Scarso il contributo se si considera che ha mandato in panchina Leao"

Il Milan vince contro il Monza e conquista la prima vittoria in trasferta della sua stagione. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Noah Okafor:

La Gazzetta dello Sport 5: "Ancora preferito a Leao, ha due belle occasioni e le sciupa. Meglio quando entra a partita iniziata rispetto a quando è titolare".

Il Corriere dello Sport 5: "L’allenatore lo mette al posto di Leao per dare maggiore equilibrio ma sulla fascia il Milan va ugualmente in difficoltà. Mani nei capelli dopo un gol divorato".

Tuttosport 5.5: " Ha una buonissima occasione, ma calcia in bocca a Turati. E non aiuta a sufficienza Theo in fase difensiva".

Il Corriere della Sera 5: "Scarso il contributo se si considera che ha mandato in panchina Leao: un tiro centrale, fermato da Turati. E nulla più".

La Repubblica 5

LA PAGELLA DI FONSECA A CURA DI MILANNEWS.IT

Okafor 5 - Preferito ancora a Leao, lo svizzero non fa molto per giustificare la scelta di Fonseca. Si fa notare per un bel velo che avvia un'azione offensiva, da lui poi sprecata malamente. Spreca un'altra occasione sempre nel primo tempo. Non riesce a trovare lo spunto e anche le sue accelerazioni vengono arginate facilmente.