Okafor e Abraham a cena insieme a Milano. Lo svizzero sui social: "My broski"

Rimasti a Milano dopo le mancate convocazioni dalle rispettive nazionali, Tammy Abraham e Noah Okafor hanno sfruttato l'occasione per conoscersi meglio e migliorare l'affinità fuori dal campo prima che dentro. In una stories Instagram pubblicata nella serata di ieri, infatti, il 17 del Milan si è fatto immortalare insieme all'ex Roma, con tanto di tag del profilo e didascalia "My Broski".

MILAN, PREVISTI 4 GIORNI DI RIPOSO PER LA SQUADRA

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Il programma prevede quattro giorni di riposo, la ripresa degli allenamenti è stata fissata per lunedì 9 settembre con una sessione pomeridiana.

IL RACCONTO DELL'ALLENAMENTO DI IERI

Ultimo allenamento della settimana questa mattina a Milanello dove la squadra, sempre a ranghi ridotti per le assenze dei nazionali, si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

REPORT DI IERI

Rossoneri subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio dei coni e degli ostacoli bassi, seguita da una serie di lavori atletici sulla rapidità e da alcuni torelli a tema. Terminata la fase dedicata al riscaldamento, la squadra ha disputato una partita di allenamento a ranghi misti con il Milan Futuro (due tempi da 30 minuti).