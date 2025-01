Okafor in partenza per la Germania: "Magari ci rivedremo... Lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore"

Noah Okafor è in partenza per la Germania dove svolgerà le visite mediche con il Lipsia e poi firmerà il suo nuovo contratto. Poco prima di salire sull'aereo, l'attaccante svizzero, che si trasferirà al club tedesco in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, ha salutato così i tifosi del Milan: "Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore” le sue parole riportate da gianlucadimarzio.com.

Nei suoi 18 mesi in Italia Okafor ha giocato 52 partite con la maglia del Milan, segnando 7 gol e fornendo 5 assist. Tutte le marcature sono arrivate in Serie A, e 3, arrivando negli ultimi minuti (Udinese, Lazio e Torino), sono state decisive. L’ex Salisburgo, complice qualche problema fisico di troppo ed un rapporto con Fonseca che non è decollato, va in Bundesliga cercando di rilanciarsi.