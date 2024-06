Okafor infastidito perché non gioca? Le parole del dirigente federale svizzero

vedi letture

Tre partite, zero minuti giocati. Questo è il bottino fino a questo momento di Noah Okafor, attaccante del Milan, agli Europei 2024 in Germania che sta giocando con la sua nazionale, la Svizzera. Il giocatore rossonero su tre partite disputate non è mai sceso in campo e neanche ci è andato vicino a calcare il terreno di gioco. La conseguenza, come riporta il quotidiano svizzero 20 Minuti, è che l'attaccante elvetico, che ha concluso la sua prima stagione con il Diavolo, è al momento infastidito dalla situazione.

A rasserenare la situazione per Okafor e gli altri suoi compagni impiegati poco, ci ha provato il direttore delle squadre nazionali svizzere Pierluigi Tami. Così ha parlato, secondo quanto riferito da 20 Minuti: "Per coloro che vengono utilizzati di meno è sempre una sfida. A ogni grande torneo ci sono spesso cinque o sei calciatori che non giocano nemmeno un minuto. Ma in qualità di giocatore devi cogliere al volo l'opportunità quando si presenta. In ogni caso è normale non essere contenti, ma bisogna accettarlo, continuare a lavorare e supportare i compagni. In questo momento chi non è ancora sceso in campo si è sempre comportato bene".