Okafor saluta il Milan: i suoi numeri in rossonero

Dopo un anno e mezzo le strade tra il Milan ed Okafor si dividono: goal, assist e minutaggio, non è andata come l'attaccante sperava. Okafor saluta il Milan e lo fa a metà stagione. Dietro questo clima di generale "indifferenza", c'è il riassunto della sua esperienza a Milano, non di certo indimenticabile, anche se il ragazzo avrebbe meritato più fortuna ( e continuità).

I NUMERI DI OKAFOR

Le statische dello svizzero già testimoniano le difficoltà che ha avuto Okafor nell'essere protagonista e decisivo con la maglia rossonera. In totale lo svizzero è sceso in campo 52 volte con il Milan, anche se spesso da subentrante. Solo 7 goal e 5 assist per l'attaccante in 1555 minuti complessivi. Di fatto una rete ogni 222 minuti. Sei di questi goal sono arrivati nella prima stagione mentre solo uno quest'anno, nei primi sei mesi.