Olanda a valanga sull'Ungheria, 4-0. Reijnders in campo tutto il match

L'Olanda di Koeman va a valanga sull'Ungheria, netta vittoria per 4-0 per la selezione di Koeman nel match valido per la quinta giornata del girone A di Nations League. Gli Oranje superano gli avversari grazie ai gol di Weghorst, Gakpo, Dumfries e Koopmeiners.

Tijjani Reijnders, autore di un'ottima prestazione, è rimasto in campo per 90 minuti. Koeman l'ha impiegato come mezz'ala sinistra nel 4-3-3, con Gravenberch più bloccato al suo fianco e de Jong come vertice basso. Il rossonero ha dato seguito al suo gran periodo di forma, sfiorando anche il gol nel primo tempo su un gran inserimento in area premiato dal cross di Dumfries dalla destra: il tiro di Tijji è stato deviato in angolo da una grande parata di Gulacsi.