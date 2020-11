Rade Krunic è rimasto in campo 79 minuti in Olanda-Bosnia Erzegovina, gara di Nations League disputata all'Amsterdam ArenA. I padroni di casa hanno prevalso per tre reti a uno, grazie alla doppietta di Wijnaldum e al gol di Depay. Per gli ospiti ha accorciato le distanze Prevljac a metà ripresa. Il centrocampista rossonero ha fatto spazio a Rahmanovic come deciso da Bajevic.