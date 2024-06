Olanda-Canada, ecco le formazioni: Reijnders nemmeno in panchina

Amichevole pre Europeo per L'Olanda di Tijjani Reijnders: gli Oranje sono impegnati contro il Canada, ma in formazione il centrocampista del Milan non compare: il suo nome non è neanche nei sostituti. Reijnders assisterà al match dunque dalla tribuna, probabilmente perché appena aggregato al gruppo dopo l'amichevole con il Milan in Australia. Ecco le formazioni del match che inizia alle 20.45:

OLANDA: Verbruggen, Geertruida, De Ligt, Blind, Van de Ven, Schouten, Wijnaldum, Gravenberch, Frimpong, Brobbey, Depay. A disposizione: Bijlow, Flekken, Van Dijk, Akè, De Vrij, Simons, Weghorst, Gakpo, Veerman, Malen, Dumfries, Bergwijn.

CANADA: St. Clair, Johnston, Bombito, Cornelius, Davies, Buchanan, Koné, Eustaquio, Millar, David, Larin. A disposizione: McGill, Crepeau, Miller, Zator, Piette, Hoilett, Blair, Ugbo, Shaffelburg, Osorio, Laryea, Choiniere, Brim, Hiebert, Oluwaseyi.