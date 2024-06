Olanda, Koeman su Zirkzee: "E' a disposizione, potrebbe esserci contro la Francia"

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia (in programma quest'oggi alle 15.00) gara di debutto di Euro 2024. Queste le sue parole in merito all'obiettivo di mercato del Milan, Joshua Zirkzee.

"Brobbey ha un leggero stiramento al bicipite femorale. Non è utilizzabile per cinque-sette giorni. Joshua Zirkzee è in panchina, ma fondamentalmente non lo porterò con me. Potrebbe però essere con noi contro la Francia".