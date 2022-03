Olanda, Van Gaal duro con la FIFA: "Mondiali in Qatar solo per soldi e interessi. Scelta ridicola"

MilanNews.it

Il ct dell’Olanda Louis van Gaal ha espresso un giudizio molto duro sulla decisione di far disputare la prossima Coppa del Mondo in Qatar criticando aspramente la FIFA: “È ridicolo che i Mondiali si svolgano in Qatar. La FIFA dice che vuole sviluppare il calcio in quel paese. Bene, ma sono solo ca***te, lo fa solo per i soldi e per i suoi interessi commerciali. Questa è l’unica cosa che conta per la FIFA”.