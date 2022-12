Olimpiadi 2026, serviranno 10-15 milioni per sistemare lo stadio di San Siro

MilanNews.it

Lo stadio di San Siro ospiterà la cerimonia augurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma nel 2026. Nei giorni scorsi, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha dichiarato che serviranno diversi lavori per rendere l'impianto milanese adeguato per un evento del genere. Secondo Libero, sono stati stimati dai 10 ai 15 milioni di euro di lavori: servirà per esempio sistemare la tribuna d'onore, ampliare la tribuna stampa, sostituire gli attuali ascensori e installarne di nuovi e infine sistemare le aree comuni in base agli standard prefissati dal CIO.