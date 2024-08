Olimpiadi, l'italiana Di Monte guardalinee in finale di calcio femminile

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Francesca Di Monte, della sezione di Chieti, è stata designata come guardalinee per la finale del Torneo olimpico femminile tra Brasile e Usa in programma sabato. La notizia è stata annunciata a Cascia, durante il raduno della Can. "Per un arbitro essere designato per una finale olimpica equivale ad avere vinto la medaglia d'oro nel proprio ruolo - ha detto il presidente dell'Aia. Carlo Pacifici -.

Per questo è con grande soddisfazione, ma anche emozione, che accogliamo la notizia della storica designazione di Francesca Di Monte che rappresenterà l'Italia e l'Aia. Con lei scenderanno idealmente in campo tutti i 33 mila associati italiani, orgogliosi di questo prestigioso risultato". La Di Monte assisterà l'arbitro svedese Tess Olofsson insieme alla svedese Almira Spahic. (ANSA).